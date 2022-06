Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos joue la montre avec Christophe Galtier

Publié le 13 juin 2022 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2022 à 21h34

Alors que la piste Zinedine Zidane se refroidit grandement, celle menant à Christophe Galtier prend de l’ampleur au PSG. L’OGC Nice verrait son avenir ailleurs et le technicien français est très tenté par la proposition du club de la capitale. Toutefois, Paris n’aurait toujours pas contacté les Aiglons au sujet de leur entraîneur.

Le feuilleton du moment se passe sur le banc au PSG. Maintenant que Kylian Mbappé a officiellement prolongé son contrat, le club de la capitale s’est focalisé sur le nom de son futur entraîneur. Sauf rebondissement de dernière minute, Mauricio Pochettino quittera Paris cet été. The Athletic a annoncé ce dimanche que l’entraîneur argentin et le PSG avaient trouvé un accord pour que l’aventure se termine. Pour la suite, deux noms reviennent très souvent : Zinédine Zidane et Christophe Galtier. Si plusieurs médias ont annoncé un accord imminent entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et le PSG, la situation est bien différente. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Paris et de Luis Campos se nomme bel et bien Christophe Galtier. Même si le PSG tente le tout pour le tout avec Zidane, il n’acceptera pas les avances du champion de France. Et la voie devrait s’ouvrir pour Christophe Galtier…

Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n'y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit.Le Qatar n'abandonne pas (c'est la priorité absolue), mais le temps presse.Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Christophe Galtier est tenté, conscient qu’une telle opportunité ne reviendra sûrement pas