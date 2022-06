Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ des propriétaires qataris après le Mondial ? La réponse du PSG

Publié le 13 juin 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 juin 2022 à 20h59

Bien qu’il soit occasionnellement question d’un potentiel départ du PSG des investisseurs qataris une fois que le rideau tombera sur la Coupe du monde au Qatar en décembre, Jean-Claude Blanc affirme que ce n’est pas vraiment d’actualité à l’instant T.

À l’été 2011, le PSG était racheté par les investisseurs qataris qui lançaient alors le projet QSI. Au fil des années, le Paris Saint-Germain a grandi que ce soit sur le plan sportif, mais aussi marketing. Cependant, au vu des nombreux échecs en Ligue des champions essuyé par le PSG et l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain, des voix se multiplient dans la presse quant à un éventuel désengagement des propriétaires qataris au sein du PSG une fois que cet événement mondial se sera déroulé. Mais d’après Jean-Claude Blanc, directeur général du PSG, il ne faudrait pas s’attendre à une telle éventualité.

Le directeur général du PSG affirme avoir « zéro indication » d’un potentiel désengagement des Qataris !