Mercato - PSG : Campos est sérieusement menacé pour ce transfert colossal

Publié le 5 novembre 2022 à 22h30

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG en janvier prochain, Luis Campos aurait déjà identifié son successeur. Le conseiller football parisien lorgnerait sur Rafael Leao, qui n’a pas encore prolongé avec l’AC Milan. Cependant, le club de la capitale serait pour le moment dépassé par deux pensionnaires de Premier League pour l’international portugais.

Depuis sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé n’est pas vraiment satisfait de sa situation. L’attaquant de 23 ans ne serait pas convaincu par son nouveau rôle sous la houlette de Christophe Galtier. De plus, un différend économique a fait naître quelques tensions entre Kylian Mbappé et la direction du PSG comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité. D’ailleurs, une incroyable rumeur a vu le jour il y a quelques semaines. En plein malaise, l’international tricolore aurait réclamé son transfert. Mais depuis cette bombe lâchée sur l’avenir de Kylian Mbappé, la situation s’est calmée. Malgré tout, Luis Campos se préparerait à toutes les éventualités et se serait mis au travail pour trouver le successeur de Kylian Mbappé. Le conseiller football du PSG garderait ainsi un œil sur Rafael Leao, qui n’a toujours pas prolongé avec l’AC Milan, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Et une décision radicale pourrait être prise prochainement sur ce dossier.

Milan ouvert à un départ de Leao... en janvier ?

À en croire les informations de TMW , l’AC Milan pourrait être ouvert à un départ de Rafael Leao dès le mois de janvier. L’échec avec le fonds d’investissement Investcorp et la longueur que prend le dossier de sa prolongation pourraient conduire les Rossoneri à prendre une telle décision. Et alors que le club milanais ouvrirait la porte à un transfert pour Rafael Leao, une offre colossale serait attendue.

Chelsea et Manchester City dans la course

En effet, Chelsea, qui serait en contact avec l’attaquant de 23 ans depuis de nombreux mois maintenant, pourrait bien mettre 120M€ sur la table pour recruter l’international portugais. Le média italien précise également que Manchester City est encore dans la course à la signature de Rafael Leao. Ainsi, les deux clubs de Premier League tiendraient la corde sur ce dossier. Les autres prétendants, eux, seraient assez éloignés pour plusieurs raisons (d’autres options sur le marché ou alors le coût de l’opération trop élevé). Le PSG serait donc en retard sur ses concurrents pour Rafael Leao. Reste maintenant à voir si Luis Campos saura se remettre en selle pour continuer à se battre pour le joueur de 23 ans. À suivre...