Mercato - PSG : Luis Campos est déjà prévenu pour ce premier gros transfert !

Publié le 25 mai 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens dont le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni pourrait quitter l'AS Monaco cet été. Un dossier évoqué par Paul Mitchell, le directeur sportif du club du Rocher.

Cet été, l'un des joueurs les plus convoités sur le marché pourrait être Aurélien Tchouaméni. En effet, le milieu de terrain de l'AS Monaco est très apprécié par le PSG, le Real Madrid et Liverpool qui devraient se livrer une bataille acharnée pour recruter l'international français. Et cela tombe bien puisque le club du Rocher ne compte pas se laisser faire comme l'assure le directeur sportif monégasque Paul Mitchell.

Mitchell prévient le PSG et le Real pour Tchouaméni

« Je n’ai pas de préférence pour être honnête. Comme toujours lorsque vous vendez un joueur, il faut une rémunération équitable. Le marché est différent chaque année. Tout le monde a pu se rendre compte du top joueur qu’est Aurélien mais tout le monde sait aussi qu’on est un club ambitieux avec un actionnaire ambitieux donc non je n’ai aucune préférence quand on parle de le vendre. Il faudra être très agressif en termes d’offre pour que nous puissions perdre un joueur aussi incroyablement doué », assure-t-il au micro de RMC Sport .