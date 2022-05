Foot - Mercato

Mercato : Antonio Conte défie le Real Madrid et le Barça sur le marché !

Publié le 25 mai 2022 à 0h30 par Thomas Bourseau

Alors que le Real Madrid serait prêt à contrecarrer les plans du FC Barcelone pour Raheem Sterling et pour tourner la page Kylian Mbappé, le Tottenham d’Antonio Conte ferait irruption dans ce dossier.

En marge du prochain mercato, il se pourrait que Raheem Sterling quitte Manchester City après un deuxième sacre en Premier League d’affilée avec les Skyblues . En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 et qu’il n’a pas encore été prolongé à l’instar de Gabriel Jesus, le départ de Sterling serait une véritable possibilité. Et après avoir coché son nom pour le mercato hivernal, le FC Barcelone semblerait être prêt à revenir à la charge pour l’international anglais. Néanmoins, le Real Madrid garderait également un oeil sur Raheem Sterling, une piste de longue date de Florentino Pérez qui se remet toujours de l’énorme échec dans l’opération Kylian Mbappé. D’après The Daily Star, le président du Real Madrid serait prêt à accueillir l’attaquant des Skyblues cet été afin d’oublier Mbappé.

Antonio Conte en pincerait pour Raheem Sterling !

Et d’après les informations divulguées par The Daily Telegraph , le Real Madrid et le FC Barcelone ne seraient pas les seules équipes d’Europe à en pincer pour Raheem Sterling. Le média britannique a en effet révélé ce mardi qu’Antonio Conte émettrait le souhait de recruter Raheem Sterling, un joueur qui titillerait son intérêt depuis un bon moment. Cependant, en raison des idées de grandeur de Tottenham sur le marché estival, souhaitant recruter pas moins de six joueurs, il se pourrait que les Spurs n’aient pas la marge financière nécessaire pour boucler cette opération.