Mercato - PSG : Luis Campos est déjà dos au mur pour ce transfert

Publié le 10 septembre 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Andrey Santos fait tourner la tête de Luis Campos. le10sport.com vous dévoilait en juin dernier que le conseiller football du PSG gardait un oeil sur la situation du milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama. Le FC Barcelone était déjà également sur les rangs, mais Newcastle semblerait être prêt à déjouer les plans du PSG.

Cela fait à présent plusieurs semaines que Luis Campos surveille l’évolution de la situation de Andrey Santos du côté de Vasco de Gama. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain brésilien de 18 ans figure dans les petits papiers du conseiller football du PSG.

Le PSG pense toujours à Andrey Santos

Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 21 juin dernier que le Paris Saint-Germain, sous l’impulsion du chef de sa section sportive Luis Campos, le club de la capitale avait dès lors activé la piste menant à Andrey Santos. Mais une rude concurrence faisait déjà rage dans ce dossier de Campos.

Le Barça, concurrent principal du PSG pour Santos ?

C’est du moins l’information que le10sport.com vous dévoilait à l’époque. En plus du PSG, le prospect brésilien Andrey Santos attisait les convoitises du côté d’Everton, du Genoa ainsi que du FC Barcelone. Cependant, d’après les indiscrétions récoltées par inews , Newcastle aurait prévu de mettre le feu dans l’opération Santos.

Mercato - PSG : Campos défie Barcelone pour une pépite brésilienne https://t.co/83Agoy6sqc pic.twitter.com/FTHujojiuL — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Newcastle est présent et ne fait pas de figuration