Mercato - PSG : Luis Campos en rêve, le «nouveau Neymar» lui répond

Publié le 11 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Présenté comme un énorme crack, Endrick affole le marché depuis ses débuts avec Palmeiras. Du haut de ses 16 ans, le jeune attaquant brésilien est suivi par de nombreux grands clubs européens comme le PSG, le Real Madrid ou encore Chelsea. Et Endrick évoque justement son avenir et sa future arrivée en Europe.

Régulièrement, le Brésil sort des cracks qui affolent le football européen. Récemment, Neymar, Vinicius Junior et Rodrygo se sont ainsi retrouvés au cœur d'une énorme bataille entre plusieurs cadors du Vieux Continents pour leur transfert. Et c'est désormais au tour d'Endrick d'être très convoité. Du haut de ses 16 ans, le jeune attaquant brille avec Palmeiras et le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea sont à la lutte pour son transfert qui n'interviendra pas avant 2024, année de sa majorité.

«J’aime regarder le PSG»

Et à l'occasion d'une interview accordée à So Foot , Endrick s'est confié sur sa situation en évoquant notamment le PSG. « Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer », assure-t-il avant d'annoncer ses rêves pour son futur.

«Ce que je veux dans ma vie, c’est être champion»