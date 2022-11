Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a le feu vert pour Lionel Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 10h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Luis Campos se penche déjà sur la prolongation de contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en juin prochain au PSG, le club de la capitale semble avoir toutes ses chances quant à une issue positive dans ce dossier en cas d’offre satisfaisante. Un journaliste argentin fait le point à ce sujet.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), alors que l’attaquant argentin s’était engagé pour deux ans + une année en option à l’été 2021 avec le PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos se penche depuis maintenant plusieurs semaines sur sa prolongation et a pris les choses en main pour tenter de fixer au plus vite le futur de Messi. Et malgré une rude concurrence entre la volonté du FC Barcelone de le rapatrier et un intérêt annoncé de l’Inter Miami en MLS, La Pulga pourrait bien opter pour un avenir au PSG.

« La MLS ne lui conviendra pas »

Interrogé par Foot Mercato, le journaliste de La Nacion , Claudio Mari, indique que l’Inter Miami ne sera pas une option viable aux yeux de Lionel Messi : « Ce que Messi ne devrait pas faire, quand son contrat avec le PSG se terminera, c’est de penser à cette idée de MLS. Ça ne lui conviendra pas pour les dernières années de sa carrière. Ce ne serait pas le meilleur pour lui. Ce qui pourrait être le meilleur pour lui, c’est si le PSG lui présente un projet fort pour rester compétitif en Europe. Messi pourrait bien rester. Si le PSG est champion d’Europe, Messi pourra peut-être considérer qu’il a rempli ses objectifs avec le PSG. Mais dans le cas contraire, Messi a toujours donné sa priorité, au-delà de LaLiga, de la Ligue 1 ou de n’importe quel autre championnat, au fait de remporter la Ligue des Champions. Au PSG, il sera dans une équipe qui pourra lui permettre d’atteindre cet objectif, si le PSG lui présente un bon projet », explique-t-il.

« Si le PSG lui présente un projet sérieux »