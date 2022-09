Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a identifié ses deux premiers renforts de l’hiver

Publié le 18 septembre 2022 à 00h30 par Hugo Chirossel

Malgré de nombreux mouvements cet été, Luis Campos n’est pas satisfait du mercato réalisé par le PSG. Le conseiller sportif du club se penche déjà sur la prochaine fenêtre des transferts et sait par où il veut commencer. Les Parisiens comptent revenir à la charge pour Milan Skriniar, priorité pour renforcer la défense, et souhaitent également s’attacher les services du jeune milieu de terrain Manuel Ugarte.

Luis Campos n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer le mercato du Paris Saint-Germain. Sur les antennes de RMC , le conseiller sportif du PSG s’est montré très critique envers le travail effectué cet été : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection » a-t-il déclaré.

Le PSG rêve encore de Skriniar

Quand bien même, Luis Campos n’est pas résigné et se penche déjà sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes en janvier. Priorité pour renforcer la défense du PSG, le dossier Milan Skriniar est toujours d’actualité. Si l’Inter Milan compte sur la trêve internationale à venir pour le prolonger, les Parisiens envisageraient de renouer le contact avec les Nerazzurri avant le début de la Coupe du Monde. D’après Média Foot , le Paris Saint-Germain souhaiterait proposer 30M€ pour convaincre le club italien, alors que le contrat de Milan Skriniar court jusqu’en juin 2023. Pour rappel, le club de la capitale avait offert jusqu’à 65M€ afin de s’attacher ses services l’été dernier.

Campos jette son dévolu sur Ugarte