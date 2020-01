Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OM tente le coup pour un crack de Tuchel !

Publié le 28 janvier 2020 à 14h15 par A.M.

En grande difficulté pour convaincre Isaac Lihadji de signer son premier contrat professionnel, l’OM pourrait se tourner vers Kays Ruiz-Atil qui est annoncé sur le départ du PSG.

Ces dernières semaines, l’avenir de Tanguy Kouassi et Adi Aouchiche, qui n’ont toujours pas signé leur premier contrat professionnel, fait beaucoup parler. Mais au PSG, le futur d’un autre grand espoir du club est en danger. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2021, Kays Ruiz-Atil (17 ans) n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son bail et son départ a régulièrement été évoqué d’autant que Chelsea s’est récemment manifesté.

L’OM sur Kays Ruiz-Atil ?