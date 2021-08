Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'OL veut tenter un coup à Paris !

Publié le 12 août 2021 à 21h10 par A.M.

Poussé vers la sortie par le PSG, Layvin Kurzawa intéresserait Peter Bosz qui souhaite renforcer toutes les lignes à l'OL d'ici la fin du mercato.

Après s'être renforcé de façon impressionnante avec les arrivées Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG doit désormais vendre. Et parmi les joueurs susceptibles de partir, Layvin Kurzawa est poussé au départ. Ces dernières semaines, le PSG avait même trouvé un accord avec Galatasaray pour le départ de l'ancien Monégasque. Mais ce dernier avait décidé de décliner l'offre stambouliote, préférant rester au sein du club de la capitale. Mais son départ n'est peut-être pas à exclure.

Kurzawa dans le viseur de l'OL ?