L’OL prêt à débloquer un dossier chaud de Campos ?

Publié le 28 août 2022 à 10h15 par Quentin Guiton

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours et le PSG n’a pas encore réglé tous ses départs. C’est le cas notamment de Leandro Paredes. Depuis de longues semaines, l’Argentin est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Seulement, le joueur n’a toujours pas signé, les Bianconeri devant avant tout se séparer d’au moins un milieu pour lui faire de la place. Ça tombe bien, ça avancerait pour le départ d’un indésirable…

Le dossier Leandro Paredes commence à sérieusement traîner en longueur. En effet, depuis plusieurs semaines, le milieu du PSG est la priorité de la Juventus. Massimiliano Allegri apprécierait énormément le joueur et voudrait absolument ce profil dans son équipe. Cependant, Paredes n’a toujours pas signé, et le mercato ferme ses portes le 31 août à minuit…

La Juventus et le PSG déjà d’accord mais…

Pourtant, TMW révélait hier que la Juventus et le PSG auraient déjà trouvé un accord pour l’opération Paredes. Le joueur devrait débarquer sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat. Seulement, le club turinois serait très claire, pour que l’Argentin arrive, il faudra des départs. Et le média transalpin précisait que les Bianconeri aimeraient faire partir en priorité Arthur, notamment à cause de son gros salaire.

Arthur pourrait poser ses valises à l’OL !

D’ailleurs, ça bougerait autour d’Arthur ! En effet, le journaliste italien Nicolò Schira révèle ce dimanche que le milieu brésilien serait suivi par le FC Porto et l’OL. Le club lyonnais, qui aurait donc demandé des informations pour le milieu de la Juventus, pourrait ainsi débloquer l’opération Paredes et rendre un grand service au PSG.