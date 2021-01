Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un nouvel appel du pied de Paris !

Publié le 22 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Leandro Paredes a ouvert la porte à l’attaquant du FC Barcelone au PSG pour l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. En effet, l’avenir de l’attaquant argentin devrait dépendre en grande partie des prochains élections présidentielles du Barça, et le PSG serait d’ailleurs plus que jamais au taquet sur le dossier. Neymar et Leonardo ont déjà lancé un appel du pied à Messi, et c’est désormais au tour d’un autre membre du PSG…

Paredes attend Messi