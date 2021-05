Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi proche de faire une énorme annonce pour son avenir ?

Publié le 20 mai 2021 à 17h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain au FC Barcelone où son contrat s'achève en juin prochain, le sextuple Ballon d'Or pourrait très prochainement évoquer son avenir.

Pendant que l'avenir de Kylian Mbappé occupe l'attention en France, du côté de l'Espagne, c'est le feuilleton Messi qui alimente les discussions. Et pour cause, le sextuple Ballon d'Or n'a toujours pas tranché pour son avenir alors que son contrat s'achève le 30 juin prochain. Et le nom de Lionel Messi circule avec insistance du côté du PSG. Selon les informations du Parisien , son père pousserait d'ailleurs pour qu'il rejoigne Paris, tandis que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, une célèbre agence immobilière parisienne, spécialisée dans les biens ultra-luxueux, a été engagée par l'entourage de La Pulga afin de lui trouver un appartement dans la capitale française.

Une interview de Messi va être publiée samedi