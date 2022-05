Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 24 mai 2022 à 2h45 par Arthur Montagne

Dans un message publié sur Instagram, Lionel Messi a levé le voile sur son avenir en annonçant clairement ses ambitions pour la saison prochaine avec le PSG.

Arrivé l'été dernier à la suite de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison très poussive au PSG. Il faut dire que l'Argentin quittait le Barça pour la première fois de sa carrière et son intégration à Paris a donc été très longue, au point que certaines informations ont circulé concernant un éventuel départ dès cet été. Cependant, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux Lionel Messi se projette sur la saison prochaine.

Messi annonce la couleur pour la saison prochaine

« Je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m’ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m’avoir toujours accompagné et soutenu. Nous avons gardé le goût amer d’avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe. Je suis sûr que de bonnes choses vont arriver en 2022, ce sera une année importante et nous nous battrons », écrit-il dans une publication sur Instagram .