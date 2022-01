Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole s'emballe totalement pour Lionel Messi !

Publié le 25 janvier 2022 à 14h30 par D.M.

La presse espagnole s'est emballé, ces dernières heures, en raison de la présence de Lionel Messi à Barcelone. Mais malgré ce court séjour en Catalogne, le joueur devrait poursuivre sa carrière au PSG.

Lionel Messi a tourné une page importante de sa carrière de footballeur, mais aussi de sa vie personnelle. En 2000, alors qu’il n’était encore qu’un jeune adolescent, le joueur quittait son Argentine natal pour prendre la direction de la Catalogne. Arrivé au centre d’entraînement du FC Barcelone, celui qui remportera sept Ballon d’Or posait les bases de son incroyable parcours. Messi restera 21 ans au sein de la formation blaugrana et remportera de multiples trophées collectifs et individuels. En août dernier, l’aventure prenait brutalement fin. Pourtant, l’international argentin était prêt à prolonger son contrat avec le FC Barcelone. La presse espagnole considérait sa signature comme actée. Mais c’était avant que Messi ne prenne la décision de rompre les négociations avec Joan Laporta, qui s’était donné pour mission de le conserver. Finalement, la Pulga décidait de quitter son équipe de cœur et de répondre favorablement aux appels du PSG. A Paris, l’international argentin a retrouvé son ami Neymar. Mais malgré ce départ et les tensions apparues avec Joan Laporta, Lionel Messi reste très attaché au club culé.

Messi reste attaché au Barça

Partenaire de Lionel Messi au PSG, Ander Herrera n’avait pas nié cet attachement. « Quoi que je dise, il y aura un gros titre. Pas seulement dans Mundo Deportivo mais partout. Je préfère ne pas répondre. Ce que je dis, c’est qu’il a le Barça dans son cœur, qu’un jour il reviendra, mais que pour le moment il profite et veut gagner au PSG » avait confié le milieu de terrain lors d’un entretien à Mundo Deportivo . Agé de 34 ans, l’international argentin est régulièrement poussé à rejoindre le FC Barcelone. « C'est le meilleur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici » avait par exemple lancé Daniel Alves. Et ces dernières heures, la presse espagnole a repris espoir et imaginé un retour de Lionel Messi au FC Barcelone.

