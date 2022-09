Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi confirme ses problèmes à Paris

Publié le 27 septembre 2022 à 03h45 par Thibault Morlain

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi évoluait pour la première fois dans un autre club que le FC Barcelone. Et sur le terrain, cela n'a pas été simple pour l'Argentin. En effet, les performances ont été décevantes et les critiques nombreuses à l'encontre de Messi. La Pulga en a d'ailleurs dit plus sur ses problèmes rencontrés au PSG.

Dans l'impossibilité de prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi a donc dû se résoudre à faire ses valises. Un déchirement pour celui qui n'avait connu que les Blaugrana jusqu'alors. Par la suite, Messi a rebondi au PSG, retrouvant notamment Neymar. Mais évoluer loin du Barça n'a pas été simple pour le septuple Ballon d'Or, qui a réalisé une saison loin de ses standards habituels.

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de Galtier sur son arrivée au club https://t.co/2R2dol8WCa pic.twitter.com/OmQpMRfPR3 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« Un très grand changement »

Parti du FC Barcelone, Lionel Messi a dû s'habituer à un nouvel environnement. Et au PSG, cela n'a pas été simple comme l'a confié le principal intéressé. En effet, pour TUDN , Messi a expliqué : « L'année dernière a été difficile pour moi, un très grand changement après avoir passé tant de temps dans un seul endroit, ma maison, sachant tout par cœur, pour passer à quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais fait, changer d'équipe, de ville, que la famille s'adapte ».

« Cette année, je savais que ça allait être différent »