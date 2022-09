Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Le FC Barcelone va avoir un problème avec Messi

Publié le 26 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Si Lionel Messi est aujourd’hui un joueur du PSG, son avenir fait l’objet de nombreuses discussions. Il est notamment question d’un possible retour au FC Barcelone. Joan Laporta l’a révélé, il rêve de rapatrier l’Argentin après son départ fracassant en 2021. Mais d’un point de vue sportif, est-ce possible ?

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le PSG court jusqu’en 2023, la question est de savoir où il jouera la saison prochaine. Luis Campos aimerait de son côté prolonger l’Argentin et le conserver donc à Paris. Mais si Messi le souhaite, il pourra donc partir libre l’été prochain, ce qui donnerait alors l’occasion au FC Barcelone de faire revenir le septuple Ballon d’Or.

Enorme concurrence en attaque

La flamme va-t-elle alors se raviver entre Barcelone et Lionel Messi ? Si Joan Laporta en rêve, cela pourrait causer certains maux de tête à Xavi. En effet, avec l’arrivée du numéro 30 du PSG, cela ferait un attaquant de plus et les places sont déjà chères à Barcelone. Entre Lewandowski, Dembélé, Raphinha, Depay, Ansu Fati et Torres, il y a du monde pour 3 places seulement.

Un projet basé sur la jeunesse

De plus, se pose également la question de l’âge de Lionel Messi. Ces derniers mois, le FC Barcelone a pris un nouveau virage en accordant une grande place aux jeunes joueurs. Or, avec l’Argentin, cela irait à contre courant étant donné qu’il est plus proche de la fin de sa carrière.