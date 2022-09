Foot - Mercato - OM

OM : Le Qatar décisif pour ce transfert de Pablo Longoria ?

Publié le 26 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM au cours du mercato estival en provenance de l’AS Rome alors qu’il était fortement désiré par Pablo Longoria, Jordan Veretout a opté pour ce choix de carrière dans l’optique de disputer la Ligue des Champions. Mais également de retrouver l’équipe de France, à quelques mois du Mondial au Qatar…

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato estival particulièrement agité et notamment marqué par 12 nouvelles recrues bouclées par son président, Pablo Longoria. Parmi ces renforts, on note notamment l’arrivée de Jordan Veretout (29 ans), transféré de l’AS Rome pour 11M€, et qui espère pouvoir se relancer sous les ordres d’Igor Tudor à l’OM alors qu’il n’entrait pas dans les plans de José Mourinho en Italie.

« J’ai rapidement voulu aller à l’OM »

Interrogé par Goal, Veretout a livré les coulisses de son transfert à l’OM : « On était en discussion depuis longtemps avec Marseille. Moi, je voulais voir autre chose que l’Italie et revenir en France. Ces derniers mois avec la Roma ça a aussi été difficile sur quelques points et j’avais besoin de changer d’air pour continuer à avancer dans ma carrière. Quand l’OM m’a contacté, j’ai rapidement voulu y aller, surtout que je fais mes premiers pas en Ligue des champions avec un stade de fou. C’est kiffant ! », confie le milieu de terrain de l’OM. Avec ce nouveau challenge, Veretout a également une petite idée derrière la tête et qui concerne l’équipe de France…

Veretout vise le Mondial au Qatar