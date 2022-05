Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable anecdote de Verratti sur son transfert !

Publié le 20 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en 2012, à l’aube du projet QSI, Marco Verratti avait pourtant imaginé un retour très rapide en Italie de peur de ne pas arriver à s’intégrer à Paris.

Un au seulement après le rachat du PSG par le Qatar, Leonardo tentait un coup audacieux à 12M€ sur le mercato en recrutant un jeune milieu de terrain italien en provenance de Serie B, inconnu du grand public : Marco Verratti. Finalement, au fil des années, l’ancienne pépite de Pescara est parvenue à s’imposer comme l’un des éléments majeurs du PSG et une référence mondiale. Pourtant, à son arrivée au Parc des Princes, Verratti avait craint le pire comme il l’a révélé dans les colonnes du Parisien.

Verratti avait prévu un retour à Pescara