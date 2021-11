Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’improbable sortie d’une légende de l’OM sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 17 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Pascal Olmeta se réjouit de voir l’attaquant français être resté au PSG.

Cet été, Kylian Mbappé s'est retrouvé au coeur d'un feuilleton qui aurait pu le voir quitter le PSG. Et pour cause, l'attaquant français a lui même reconnu avoir réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid qui a transmis plusieurs offres, toutes refusées par les Parisiens. Par conséquent, la Ligue 1 peut encore profiter au moins une saison de Kylian Mbappé pour le plus grand bonheur de Pascal Olmeta.

Olmeta se réjouit pour Mbappé