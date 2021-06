Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre autour… de Leonardo !

Publié le 5 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

En raison de certains de ses choix et en particuliers pour Thomas Tuchel et Thiago Silva ainsi que ses problèmes avec Mauricio Pochetto, Leonardo pourrait prendre la porte et être remplacé par Fabio Paratici au PSG.

Que ce soit avec Thomas Tuchel ou à présent avec Mauricio Pochettino, Leonardo ne semble pas s’entendre à merveille avec ses entraîneurs. Le journaliste Romain Molina révélait d’ailleurs dans la journée de jeudi que le directeur sportif du PSG aurait connu quelques brouilles à la fois avec l’entraîneur parisien, qui n’est pourtant arrivé qu’en janvier dernier, ainsi qu’avec le président Nasser Al-Khelaïfi. En parallèle, l’état-major du Paris Saint-Germain se pencherait sur son éventuelle succession. Une information confirmée par Duncan Castles.

Leonardo ne ferait plus l’unanimité..