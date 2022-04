Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’espoir renaît au Barça pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 avril 2022 à 17h45 par Th.B.

Bien que le PSG disposerait déjà d’un accord verbal avec Ousmane Dembélé, le FC Barcelone aurait toujours une belle carte à jouer pour prolonger son contrat. Explications.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez ne cache absolument pas sa volonté de témoigner de la signature d’un nouveau contrat d’Ousmane Dembélé dans les prochaines semaines, alors que son engagement contractuel prendra fin à l’issue de la saison au Barça . Le PSG en aurait d’ores et déjà profité en trouvant un accord verbal avec l’ailier du FC Barcelone et son agent Moussa Sissoko selon Foot Mercato . Néanmoins, le Barça ne perdrait pas totalement espoir de jouer un sale tour au PSG en conservant Ousmane Dembélé.

Le Barça, en meilleure position pour prolonger Dembélé ?