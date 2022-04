Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi a tout prévu dans le dossier Dembélé !

Publié le 3 avril 2022 à 16h45 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez est bien décidé à conserver Ousmane Dembélé au Barça, lui qui semblerait s’être mis verbalement d’accord avec le PSG.

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur en novembre 2021, Xavi Hernandez ne cesse de faire les louanges d’Ousmane Dembélé et l’a totalement soutenu lorsqu’il avait été pris en grippe par les supporters du FC Barcelone après son départ avorté lors du mercato hivernal pour ne pas avoir prolongé son contrat courant jusqu’en juin prochain. De retour à son meilleur niveau avec le FC Barcelone de Xavi, Ousmane Dembélé est un constant sujet de discussion lors des interviews ou des points presses des membres de l’équipe première du FC Barcelone. L’entraîneur Xavi n’y fait pas abstraction et lui a fait passer le message suivant samedi. « C'est à lui et au club de décider. C'est une question pour le joueur. Il est clair pour moi, j'ai dit dans ma présentation que, s'il travaille bien, il peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Il fait la différence. La façon dont je veux jouer, c'est un ailier très important. Il sait déjà quel est le projet ici ».

Xavi travaillerait Dembélé au corps