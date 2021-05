Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de ce joueur du PSG sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 15 mai 2021 à 1h45 par A.D.

Cet hiver, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel et de miser sur Mauricio Pochettino pour le remplacer. Alors que le coach argentin est dans la capitale française depuis quelques mois, Ander Herrera a évoqué son arrivée.

Plus du tout satisfaite par Thomas Tuchel, la direction du PSG a décidé de l'évincer à la trêve hivernale. Pour assurer sa succession, les hautes sphères parisiennes ont choisi de faire appel à un ancien de la maison : Mauricio Pochettino. Alors qu'il a vite retrouvé ses marques au PSG, le coach argentin est parvenu à mener le club parisien vers une deuxième demi-finale de rang en Ligue des Champions. Toutefois, le PSG est actuellement en très mauvaise posture en Ligue 1, avec trois points de retard sur le LOSC à deux journées de la fin. Interrogé sur l'arrivée de Mauricio Pochettino par PSG TV ce vendredi, Ander Herrera a lâché toutes ses vérités.

«On sait exactement ce qu’il attend de nous»