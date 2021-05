Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Serge Aurier sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 30 mai 2021 à 20h10 par La rédaction

Dans un entretien accordé à L'Équipe ce dimanche, Serge Aurier s'est livré sur le PSG et notamment sur sa relation avec le président, Nasser Al-Khalaïfi.

Sur le départ de Tottenham, Serge Aurier n'a pas caché son envie d'ailleurs dans un long entretien accordé à L'Équipe ce dimanche. Le latéral droit a confirmé qu'il souhaitait revenir un jour à Paris et que si le PSG faisait cet été, elle ferait partie de ses premiers choix. Des paroles assumées en attendant de connaître son avenir donc, à Tottenham ou ailleurs...

« Oui avec Nasser, on n'a jamais cessé de se parler »