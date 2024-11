Mercato - PSG : Les trois prochains transferts sont connus ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et le PSG pourrait profiter de cette période pour apporter quelques ajustements à son effectif. Trois éléments indésirables pourraient être concernés par du mouvement : Milan Skriniar, Randal Kolo Muani ainsi que Gabriel Moscardo, avec un prêt annulé du côté de Reims.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal de janvier 2025 au PSG ? Selon les révélations de L’EQUIPE, le club de la capitale pourrait chercher à se renforcer, notamment au poste d’ailier gauche où Désiré Doué dépanne en tant que doublure de Bradley Barcola. Mais le PSG devrait surtout se montrer actif dans le sens des départs…

«Je suis seul» : Un joueur du PSG se livre !

Skriniar et Kolo Muani vers un prêt ?

Selon le quotidien sportif, plusieurs éléments jugés indésirables par Luis Enrique sont plus que jamais en instance de départ au PSG. Milan Skriniar (29 ans) et Randal Kolo Muani (25 ans) sont notamment concernés, eux qui ont vu le temps de jeu fondre ces derniers mois au Parc des Princes. Un prêt serait plus que jamais à l’étude pour le défenseur slovaque ainsi que l’attaquant de l’équipe de France, mais ce n’est pas tout.

Ça va bouger pour Moscardo

Actuellement prêté par le PSG du côté de Reims, Gabriel Moscardo (19 ans) n’a toujours pas disputé le moindre minute de jeu depuis son arrivée en Champagne l’été dernier. L’EQUIPE indique donc que le PSG envisage de casser son prêt et de refourguer Moscardo à une autre équipe cet hiver. Reste à savoir si ces trois opérations se concrétiseront en janvier.