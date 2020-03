Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois priorités de Leonardo sont déjà ciblées pour cet été !

Publié le 30 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival s’annonce déjà agité au PSG, Leonardo aurait tout intérêt à pallier en priorité les joueurs qui partiront en fin de contrat. Explications.

Comme chaque été, le PSG devrait animer le mercato et cherchera à se renforcer au mieux dans les limites imposées par le fair-play financier. D’ailleurs, cette édition 2020 s’annonce particulièrement cruciale pour Leonardo, puisqu’il s’apprête à perdre plusieurs éléments en fin de contrat : Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa. Ce qui devrait inciter le directeur sportif du PSG à se concentrer sur ces priorités…

Deux latéraux et un 9 en priorité ?

Avec les départs libres de Meunier et Kurzawa qui se profilent, le PSG devra donc se mettre en quête d’un latéral droit et d’un gauche pour ne pas se retrouver en sous-effectif à ces postes. Par ailleurs, en plus de la fin de contrat d’Edinson Cavani, l’avenir de Mauro Icardi semble très incertain, et Leonardo pourrait donc mettre le paquet sur le recrutement d’un autre buteur de renom. Voici les trois priorités à suivre pour le directeur sportif du PSG.