Mercato - PSG : Les révélations XXL de Pochettino sur son passage à Paris

Mauricio Pochettino n’a pas pu honorer son contrat jusqu’au bout au PSG. Après seulement un an et demi, l’Argentin a été démis de ses fonctions, mais ces 18 mois l’ont énormément appris selon ses propos. Bien que le défi fut particulièrement délicat pour différentes raisons.

Arrivé en janvier 2021 avec l’étiquette d’un coach prometteur qui avait en plus pour lui le fait d’être passé au club parisien en tant que joueur au début des années 2000, Mauricio Pochettino n’a pas pu confirmer les espoirs placés en lui par le PSG malgré un effectif XXL qui avait été considérablement renforcé à l’été 2021. Résultat, le comité de direction du Paris Saint-Germain a pris la décision de le démettre de ses fonctions au printemps dernier, à un an de l’expiration de son contrat.

L’aventure au PSG ? «Le bon moment pour capitaliser sur toutes ces expérience»

Pour Radio Marca, Mauricio Pochettino a été invité à se livrer sur son passage délicat sur le banc du PSG et ce qu’il a appris de cette expérience. « C'est le bon moment pour capitaliser sur toutes ces expériences et avoir une vision sous un angle différent. Nous essayons toujours d'avoir des visions extérieures, des analyses, surtout pour ne pas prendre les choses personnellement et pour que cette vision extérieure ait un contexte. Cette analyse signifie que le temps ne nous fait pas repenser notre prise de décision, ce qui doit nous aider à être meilleurs ».

«La conception d'une telle escouade a été un défi très difficile, avec beaucoup d’inconnues»

En outre, Mauricio Pochettino n’a pas coupé à la question sur le défi qui s’est avéré être le plus corsé lors de son aventure au PSG lors de La Pizarra de Quintana. « Ce que je pense, c'est qu'un modèle de club d'équipe a été créé. La conception d'une telle escouade a été un défi très difficile, avec beaucoup d'inconnues. Toutes ces personnalités, avec ce genre de talent, dans une équipe, ça n'est jamais arrivé qu'à Paris. Les circonstances dans lesquelles ce modèle a été créé ont nécessité du temps. Des joueurs qui arrivent de la Copa America, du championnat européen, des blessures, une nouvelle ville, une nouvelle culture... nous nous sommes retrouvés avec 9 ou 10 joueurs qui étaient capitaines de leur équipe nationale. Je pense que c'était une expérience incroyable qui ne se reproduira plus jamais dans le monde. Maintenant, avec un an d'expérience, les joueurs savent déjà comment se comporter, quels espaces attaquer... C'était une équipe dans laquelle les joueurs les plus talentueux sont arrivés plus tard et ce n'est qu'en janvier, février que nous avons pu nous entraîner trois jours de suite ».

«Lorsque nous gagnions, c'était grâce au talent individuel et si nous perdions, c'était la faute de l’entraîneur»