Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo chamboulés par… Pep Guardiola ?

Publié le 31 octobre 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à Mauricio Pochettino. Néanmoins, le PSG pourrait voir l’Argentin prendre la direction de Manchester City alors que la situation contractuellement de Pep Guardiola n’est toujours pas réglée outre-Manche.

Les semaines passant, l’avenir de Thomas Tuchel s’obscurcit et ne semble même ne plus faire aucun doute. Son contrat courant jusqu’en juin prochain, l’entraîneur allemand ne devrait pas bénéficier d’une offre de prolongation selon Téléfoot La Chaîne . En outre, sa relation avec Leonardo qui serait devenue chaotique n’arrangerait pas son cas concernant son avenir. Le directeur sportif préparerait déjà sa succession. Et en plus de Massimiliano Allegri, Leonardo apprécierait le profil de Mauricio Pochettino qui devrait faire le choix d’à nouveau entraîner en Premier League selon Jan Vertonghen, son ancien joueur à Tottenham. Et les sirènes du championnat anglais pourraient retentir pour Pochettino.

Pochettino pour remplacer Guardiola à Manchester City ?