Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive aurait déjà été lancée pour Agüero !

Publié le 28 mars 2021 à 1h45 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus pour Sergio Agüero. En décembre, déjà, les Bianconeri auraient approché l'entourage du joueur pour évoquer la situation du buteur de Manchester City.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero serait de plus en plus proche d'un départ de Manchester City. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. Orphelin de Luis Suarez, transféré à l'Atlético l'été dernier, le FC Barcelone serait emballé par l'idée de recruter Sergio Agüero à 0€. Et Joan Laporta ne serait pas la seule menace pour Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Sergio Agüero approché par la Juve en décembre ?