Mercato - PSG : Les doutes immenses de Mbappé

La rédaction

L’avenir de Kylian Mbappé est le gros sujet du moment, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra négocier avec d’autres clubs. Et ce ne sont pas les dernières sorties du Paris Saint-Germain sur cette année 2023 qui semblent pouvoir le convaincre de prolonger !

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose, avec le scénario de 2022 qui pourrait bien se répéter, mais également un départ libre qui approche dangereusement pour le PSG.

Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour cette star https://t.co/Q4QwFG6YCa pic.twitter.com/k24kpIerHf — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

Dernière ligne droite pour Paris ?

La volonté du club parisien est évidemment de prolonger sa star, en dépit des frictions qu’il a pu y avoir au cours de l’été dernier. Pour le moment, Mbappé ne semble toutefois pas disposé à lever la voile sur son avenir, avec le feuilleton qui pourrait donc durer encore quelques temps, au grand dam du PSG.

Mbappé pas vraiment convaincu