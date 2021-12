Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses du feuilleton Pochettino-Zidane

Publié le 30 novembre 2021 à 22h40 par La rédaction

On peut aujourd’hui avoir une lecture très plausible de ce qu’il s’est passé ces dix derniers jours autour de la question des coachs à Paris et Manchester. Analyse.

Selon l’émission Téléfoot , le PSG n’était pas opposé à l’éventualité d’un départ de Mauricio Pochettino à MU, mais il avait posé deux conditions majeures : d’une part que Manchester United verse un transfert entre 15 et 20 millions d’euros, ce que les Red Devils n’ont pas fait. D’autre part qu’il trouve un accord avec un successeur, au premier chef Zinedine Zidane. Or selon Téléfoot , des contacts se sont bien tenus avec le coach français, mais ils ne sont pas allés très loin.

A voir l’été prochain