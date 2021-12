Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Le Graët sur l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 30 novembre 2021 à 19h10 par Th.B. mis à jour le 30 novembre 2021 à 19h16

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a ouvert la porte à une éventuelle nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus pour succéder à Didier Deschamps. De quoi chambouler les plans du PSG avec l’ex-coach du Real Madrid.

Dans le cadre de la potentielle succession de Mauricio Pochettino en fin de saison, bien que son contrat le lie au club de la capitale jusqu’en juin 2023, les propriétaires du PSG songent à Zinedine Zidane comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier. Néanmoins, contrairement à ce qui a notamment été dit par Le Parisien dernièrement, aucun contact n’a eu lieu entre le comité de direction du PSG et le clan Zidane à en croire les propos tenus par le président Nasser Al-Khelaïfi lundi soir à l’occasion de la 65ème cérémonie du Ballon d’or. Le journaliste Frédéric Hermel a par la suite confié que la préférence de Zidane se porterait sur l’ Équipe de France , et non le PSG. Président de la Fédération Française de football, Noël Le Graët a fait un gros point sur la piste Zinedine Zidane en marge de la potentielle succession de Didier Deschamps, contractuellement lié à la fédération jusqu’en décembre 2022.

« Zidane ? Tout le monde y pense »