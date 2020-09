Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Kimpembe sur le départ de Thiago Silva

Publié le 12 septembre 2020 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a fait ses valises et s'est envolé vers Londres du côté de Chelsea. En conférence de presse, Presnel Kimpembe est revenu sur le départ de son ancien capitaine.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG. En fin de contrat le 30 juin, O Monstro a prolongé son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions. Une fois la finale perdue face au Bayern, Thiago Silva s'est envolé vers Londres pour s'engager en faveur de Chelsea. Alors que le PSG a perdu son grand capitaine, Presnel Kimpembe s'est livré sur ce départ majeur.

«Il était très important pour nous et pour le club»