Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées pour Rabiot

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, alors qu’il sera libre de tout contrat en juin prochain, Arsenal serait prêt à tenter un assaut auprès de la Juventus pour le transfert d’Adrien Rabiot alors que sa mère Véronique aimerait le rapatrier au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait revenir là où tout a commencé pour lui dans le monde professionnel, à savoir au PSG. Ce serait en effet la volonté affichée en coulisse par sa mère et représentante Véronique qui pousserait selon la Gazzetta dello Sport pour que l’international français effectue son grand retour au PSG à la prochaine intersaison.

Arsenal fait irruption dans le feuilleton Adrien Rabiot

Cependant, Arsenal pourrait chambouler les plans initiaux pour Adrien Rabiot. D’après les informations de calciomercato.com , le comité de direction des Gunners réfléchirait sérieusement à lancer une offensive auprès de la Juventus afin de parvenir à un accord au sujet d’un transfert d’Adrien Rabiot cet hiver, soit six mois avant l’expiration de son contrat à la Juventus.

Rabiot n’en sait pas plus pour son avenir