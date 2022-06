Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 5 titis qui ont bien fait de quitter le projet QSI

Publié le 29 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de l’ère QSI au PSG, beaucoup de joueurs issus du centre de formation ont rapidement été contraints de s’exiler pour aller chercher davantage de temps de jeu. Un choix qui s’est avéré particulièrement pour certains d’entre eux, qui ont réussi à s’imposer au plus haut niveau.

Kingsley Coman

Il a été le premier des jeunes titis de l’ère QSI à décider de s’exiler, estimant qu’il n’avait pas suffisamment de temps de jeu en équipe première du PSG sous les ordres de Laurent Blanc. Kingsley Coman avait opté pour un départ vers la Juventus Turin en fin de contrat, en 2014, et l’attaquant français a rapidement réussi à se faire un nom malgré une concurrence XXL à la Juve puis par la suite au Bayern Munich, qu’il a rejoint en 2015 : « Mon départ du PSG ? Ce n’est pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu, et j’étais dans une situation où je ne pouvais pas l’avoir au PSG. Après j’avais demandé un prêt qui n’avait pas été accepté, et c’est par la suite que j’ai pris ma décision », a indiqué Kingsley Coman en mars dernier dans le Canal Football Club pour justifier son départ du PSG.

Mike Maignan

Barré par une concurrence beaucoup trop forte dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Mike Maignan a donc répondu favorablement aux sollicitations du LOSC à l’été 2015, où il a d’abord occupé le rôle de doublure pendant deux saisons. Il a ensuite endossé le statut de titulaire sous les ordres de Christophe Galtier, pour finalement remporter la Ligue 1 en 2021 avant son transfert au Milan AC où il a brillé ces derniers mois. Maignan est également devenu doublure d’Hugo Lloris en équipe de France et apparaît déjà comme le grand favori pour lui succéder lorsque le portier de Tottenham prendra sa retraite internationale. Une réussite qu’il n’aurait certainement pas eu en restant au PSG.

Moussa Dembélé

Comme beaucoup d’autres titis, Moussa Dembélé avait rapidement compris que ses perspectives d’évolution étaient très limitées au PSG, d’autant qu’il occupe le poste d’avant-centre qui était pris d’assaut au début du projet QSI pour des profils comme Zlatan Ibrahimovic et Kevin Gameiro. Dembélé a finalement explosé à Fulham, au Celtic Glasgow puis à l’OL qu’il a rejoint à l’été 2018 pour 22M€ : « À part Rabiot et Kimpembe, quels joueurs jouent ? Je ne regrette rien. Il y a trois ans, je jouais déjà en Premier League [...] Je ne vois pas un joueur de ma génération régulièrement jouer. Je suis bientôt arriver à 100 matchs pros, je ne peux pas avoir de regrets », confiait Dembélé en 2016 dans les colonnes de L’EQUIPE pour justifier son départ du PSG.

Mattéo Guendouzi

S’il fait aujourd’hui les beaux jours de l’OM, Mattéo Guendouzi a pourtant porté les couleurs du PSG où il a fait sa préformation entre 2005 et 2014, avant de rallier par la suite le FC Lorient. Un choix qui s’est avéré judicieux pour le milieu de terrain qui a percé en professionnel chez les Merlus avant de rallier par la suite Arsenal.

Odsonne Edouard

Lâché par le PSG après s'être retrouvé au cœur d’une polémique judiciaire en 2017 pour avoir tiré avec un fusil airsoft dans l’oreille d’un passant alors qu’il se trouvait en prêt à Toulouse, Odsonne Edouard avait finalement été vendu au Celtic Glasgow en 2018 pour plus de 10M€. Un choix de carrière payant pour le jeune buteur qui, comme Moussa Dembélé avant lui, a explosé au sein du club écossais, et il sort d’une première saison plutôt encourageante Premier League avec Crystal Palace, qu’il avait rejoint il y a un an pour 16,5M€.