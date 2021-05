Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut frapper fort pour la succession de Mbappé !

Publié le 6 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Voyant en Mohamed Salah le parfait remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG saurait à quoi s’en tenir au niveau de l’indemnité de transfert à débourser pour l’ailier de Liverpool.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’intersaison ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore ne semble toujours pas avoir pris la décision de prolonger et pourrait donc s’en aller au cours du prochain mercato au Real Madrid ou ailleurs. En effet, la tendance ne serait pas à une prolongation pour Mbappé contrairement à Neymar pour qui un accord a déjà été trouvé avec les dirigeants du PSG bien qu’une signature officielle n’ait pas encore été apposée sur le contrat qui le lierait au PSG jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, Leonardo, la direction sportive du PSG et Doha auraient un nom bien précis en tête.

Un transfert de 80M€ minimum pour Salah ?