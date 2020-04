Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut du made in France cet été !

Publié le 8 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a pour habitude de recruter des grands noms étrangers, Leonardo pourrait bien aller piocher en Ligue 1 l’été prochain.

Depuis le rachat du PSG pour les investisseurs qataris, le club de la capitale a pris pour habitude de recruter des grandes stars à l’étranger : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria ou encore Neymar en sont le parfait exemple ces 8 dernières années du côté du Parc des Princes. Toutefois, Leonardo garde toujours un œil sur les talents de Ligue 1, et ce mercato estival 2020 pourrait réserver quelques recrues made in France.

Aouar, Ben Yedder…

Tout d’abord, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début janvier, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar en vue du prochain mercato estival et veut miser sur le milieu de terrain de l’OL. Par ailleurs, Leonardo en pincerait pour Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ainsi qu’Eduardo Camavinga (Rennes). Reste à savoir si le directeur sportif du PSG se penchera effectivement sur ces différents profils de Ligue 1 pour son prochain mercato.