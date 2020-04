Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut définitivement régler le gros point faible de l’ère QSI !

Publié le 14 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Comme l'été dernier, Leonardo devrait s'attaquer une nouvelle fois au chantier des gardiens de but. Mais cette fois-ci, le directeur sportif du PSG a la ferme intention de ne pas utiliser des solutions temporaires.

De retour au poste de directeur sportif du PSG l'été dernier, Leonardo n'a pas eu le temps de préparer au mieux son mercato. C'est ainsi qu'il a rapidement dû régler le souci des gardiens de but. Après le départ de Gianluigi Buffon, dont le contrat n'a pas été renouvelé, Kevin Trapp s'est définitivement engagé à l'Eintracht Francfort. Par la suite, le dirigeant brésilien a attendu les dernières heures du mercato afin d'envoyer Alphonse Areola en prêt du côté du Real Madrid et récupérer Keylor Navas pour 15M€. De son côté, Sergio Rico a été prêté avec une option d'achat par le FC Séville. Mais le problème est encore loin d'être réglé.

Leonardo veut Onana ou Donnarumma afin d'anticiper l'avenir