Mercato - PSG : Leonardo veut boucler une surprenante opération à 20M€ !

Publié le 9 avril 2022 à 11h10 par A.C.

A quelques mois du début du mercato estival, Leonardo aurait déjà trouvé une première piste pour renforcer le PSG... et elle mène en Italie !

Alors que tous les yeux sont tournés vers la prolongation de Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain on prépare déjà le mercato estival. Leonardo aurait déjà activé plusieurs pistes et si certaines semblent évidents et bien connues du côté du PSG... d’autres sont une véritable surprise ! C’est le cas avec Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, connu plus communément sous le nom de Éderson et qui évolue actuellement dans le modeste club de la Salernitana, bon dernier de Serie A. Âgé de 22 ans il a débarqué dans le sud de l’Italie au cours du dernier mercato hivernal et pourrait déjà partir en cas de relégation à la fin de la saison.

Leonardo prêt à offrir 20M€ pour Éderson