Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir prendre son mal en patience dans ce dossier…

Publié le 7 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Suivi par Leonardo dès son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Sandro Tonali a livré un message clair pour son avenir. Il faudra attendre la fin de la saison pour en savoir plus pour le milieu de Brescia.

À son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo aurait coché plusieurs noms de Serie A dans sa liste prioritaire pour les mercato à venir. Pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif parisien, le dirigeant du PSG suivrait avec attention les dossiers Sergej Milinkovic-Savic et Sandro Tonali notamment. Courtisé par un bon nombre d’écuries européennes telles que la Juventus ou encore Chelsea, le jeune international italien de 19 ans a révélé vouloir se concentrer sur sa fin de saison avec Brescia avant de penser à son avenir.

Pour le moment, Tonali se « fiche » du mercato