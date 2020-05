Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir batailler sur deux fronts pour cette piste !

Publié le 9 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Recherchant un milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel la saison prochaine, Leonardo pense à Ismaël Bennacer. Cependant, le directeur sportif du PSG va devoir se montrer convaincant auprès du Milan AC, ainsi qu’au sein de sa propre direction. Explications.

À l’instar de Tiémoué Bakayoko et de Lorenzo Pellegrini, Ismaël Bennacer est une piste chaude de Leonardo. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 5 mai que le directeur sportif du PSG pourrait lancer une offensive auprès de la direction d’un de ces trois joueurs, appréciant leurs profils. Néanmoins, en ce qui concerne le dossier Bennacer, ce ne serait pas gagné pour Leonardo.

Bennacer ne ferait pas l’unanimité au PSG !