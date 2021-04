Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bien tenter le coup pour Paul Pogba !

Publié le 23 avril 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG serait à la recherche d’un nouveau milieu, le club parisien étudierait bien la piste menant à Paul Pogba.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être animée du côté du PSG. En premier lieu, la situation de Kylian Mbappé est à suivre de près dans la mesure où il pourrait être vendu cet été s’il ne prolonge pas d’ici-là son contrat expirant le 30 juin 2022. L’issue du dossier aura un fort impact sur la suite du mercato parisien vu la somme en jeu si jamais le joueur de 22 ans. Et dans le sens des arrivées, le club parisien aurait divers objectifs de renforcement, à commencer par un latéral droit et un nouveau milieu de terrain, l’entrejeu parisien ayant une nouvelle fois montré des lacunes au cours de cette saison 2020/2021.

Le Real Madrid et la Juventus lorgnent aussi sur Paul Pogba