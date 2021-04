Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un soutien surprenant pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 22 avril 2021 à 23h15 par B.C.

Interrogé sur les dernières déclarations de Florentino Pérez concernant Kylian Mbappé, Karl-Heinz Rummenigge estime que l’attaquant français ne ferait pas un mauvais choix en restant au PSG.

Comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, le PSG peine à trouver un accord avec Kylian Mbappé pour la prolongation de son contrat, courant actuellement jusqu’en juin 2022. Le Bondynois refuse pour l’heure de s’engager sur le long terme afin de conserver la mainmise sur son avenir. De quoi arranger les affaires du Real Madrid, qui rêve de s’attacher les services de l’attaquant. Cependant, le fiasco de la Super Ligue pourrait contrarier les affaires de Florentino Pérez. Alors que le projet a capoté, le président du Real Madrid a annoncé ce mercredi qu’il lui serait impossible de financer une grosse opération cet été. « Sans la Super Ligue, les grandes recrues n’existeront pas. Ni pour le Real Madrid ni pour qui que ce soit d’autre. Si on ne signera pas Mbappé ? Je n’ai pas dit ça. Je parle pour la saison qui vient. Si on ne signe pas Mbappé cet été, je ne pense pas qu'un supporter se tirera une balle dans la tête. Ils savent que nous faisons de notre mieux, et si les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'elles sont impossibles », a-t-il lâché au micro de la Cadena SER.

« Au Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé est entre de bonnes mains »