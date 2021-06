Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Tuchel... Achraf Hakimi a déjà choisi son camp !

Publié le 10 juin 2021 à 17h15 par A.D.

Tombé d'accord avec Achraf Hakimi, Leonardo cherche à trouver un terrain d'entente avec l'Inter. Alors que Chelsea voudrait se muer en trouble-fête sur ce dossier, le directeur sportif du PSG n'aurait pas à craindre Thomas Tuchel, car Achraf Hakimi privilégierait un départ à Paris.

Alors qu'Alessandro Florenzi ne devrait plus défendre les couleurs du PSG la saison prochaine, Leonardo a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Pour rafler la mise dès cet été, le directeur sportif du PSG s'est activé en coulisse. A tel point qu'il a déjà trouvé un accord avec le joueur. Pour finaliser l'opération, Leonardo doit maintenant s'entendre avec la direction de l'Inter. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà formulé une première offre. Alors que les Nerazurri réclament plus, Leonardo tente désormais d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction pour ne pas lâcher plus d'argent.

Achraf Hakimi a fait du PSG sa priorité