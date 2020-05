Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tire déjà un trait sur cette piste colossale !

Publié le 31 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly fera finalement l’objet d’un duel entre Liverpool et Manchester United qui devraient se disputer la signature du défenseur de Naples.

Ces derniers mois, le PSG faisait partie des prétendants en course pour arracher la signature de Kalidou Koulibaly cet été. Mais Le 10 Sport vous a révélé mi-avril, Leonardo a finalement décidé de s’activer pour prolonger le contrat de Thiago Silva, et le défenseur sénégalais de Naples n’est donc plus un objectif du directeur sportif du PSG, d’autant que Koulibaly semble plutôt bien parti pour atterrir en Premier League cet été.

Liverpool et MU se disputent Koulibaly

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé samedi, Kalidou Koulibaly semble bel et bien parti pour quitter Naples cet été, et l’international sénégalais fait l’objet d’un duel au sommet en Angleterr entre Liverpool et Manchester United. D’ailleurs, pour remplacer Koulibaly, le Napoli jette son dévolu sur Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC.