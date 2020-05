Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti gêné par un gros renfort cet été ?

Publié le 31 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait partie des prétendants de Miralem Pjanic pour cet été, Didier Roustan estime que le milieu de terrain bosnien pourrait venir empiéter sur le rôle de Marco Verratti.

Au même titre que le FC Barcelone, Chelsea ou encore Manchester United, le PSG aurait des vues sur Miralem Pjanic et voudrait recruter le milieu de terrain bosnien de la Juventus lors du prochain mercato estival. En effet, Leonardo est à la recherche d’nu gros renfort pour son entrejeu cet été, mais le profil de Pjanic pourrait-il convenir à ce que recherche vraiment le PSG ? Didier Roustan, le journaliste de L’Equipe du Soir , en doute…

« Pjanic aurait le rôle qu’est censé assuré Verratti »