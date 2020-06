Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un gros coup au Real Madrid, mais…

Publié le 26 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Si le Real Madrid cible Kylian Mbappé, Leonardo voudrait lui aussi s’offrir l’un des grands cracks de la Casa Blanca… bien que cela s’annonce très difficile.

Alors que le mercato international n’a pas encore ouvert ses portes, Leonardo a tout de même déjà frappé un premier gros coup en actant le renfort définitif de Mauro Icardi pour 50M€. Mais le recrutement du PSG ne va pas s’arrêter là puisque les chantiers sont encore nombreux pour le directeur sportif. Notamment à la recherche d’un milieu de terrain, d’un latéral droit et d’un défenseur central, le Brésilien pourrait également se mettre en quête d’un renfort offensif puisqu’Edinson Cavani va prochainement faire ses valises définitivement. Et pour cela, Leonardo regarderait notamment du côté du Real Madrid et la pépite Takefusa Kubo.

Leonardo s’attaque bien à Kubo !