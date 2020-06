Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut souffler pour sa nouvelle pépite !

Publié le 26 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Manchester United serait à fond sur Ansu Fati, le joueur du FC Barcelone n’envisagerait pas de faire ses valises.

A 17 ans, Ansu Fati est l’avenir du FC Barcelone. Le crack blaugrana montre déjà de belles choses quand Quique Setien fait appel à lui. L’Espagnol se montre donc déjà à la hauteur du club catalan, mais cela attirer également les intérêts. En effet, du côté de l’Angleterre, Manchester United semble sous le charme, au point de formuler des offres atteignant les 150M€. Une somme qui ferait forcément réfléchir, mais Josep Maria Bartomeu aurait clairement fermé la porte à double tour. Et du côté de Fati également, un départ ne serait pas à l’ordre du jour.

« Si tu es heureux ici, pourquoi partir… »